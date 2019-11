Senat wznowił obrady. Kto zasiądzie w komisjach?

W samo południe Senat wznowił obrady. Parlamentarzystów czeka pracowity dzień. Muszą powołać m.in. komisje senackie. - Prace zakończą się późno, mamy je zaplanowane do godz. 21 - 22. Możliwe, że będziemy kontynuować posiedzenie w czwartek - zapowiedział nowo wybrany marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Po wyborze przewodniczącego komisji regulaminowej marszałek Senatu zarządził 2,5-godzinną przerwę. W tym czasie senatorowie mogli zgłaszać swój akces do 15 pozostałych senackich komisji.

Po głosowaniu marszałek zarządził przerwę, podczas której nowo powołana komisja zebrała się, by wyłonić przewodniczącego. Komisja zaproponowała na to stanowiska senatora Sławomira Rybickiego (KO). - Konwent seniorów wypowiedział się na jej temat pozytywnie - poinformował marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

- Oprócz komisji musimy jeszcze wytypować delegatów do OBWE, zastępców delegatów do innych ciał europejskich. Dopiero jak to zakończymy, głównym zadaniem będzie rozpoczęcie normalnej pracy Senatu - przedstawiał w środę rano w Radiu ZET plan pracy prof. Grodzki.