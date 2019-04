Sejm. Sławomir Nitras może zostać pociągnięty do odpowiedzialności

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Sejmowi poparcie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa (PO). Zdaniem wnioskodawców, poseł miał znieważyć oraz naruszyć nietykalność cielesną działacza pro-life.

Sprawa ma swój początek w listopadzie 2018 roku. Według obrony działacza ruchu pro-life parlamentarzysta "działając w zamiarze bezpośrednim znieważył pana Dawida Wachowiaka" podczas interwencji policji. Funkcjonariusze spisywali kobietę, która według Fundacji "Pro Prawo do Życia" zakłócała ich zgromadzenie.

Poseł Platformy Obywatelskiej miał dodatkowo użyć obelżywych określeń wobec Wachowiaka, "czym w ocenie oskarżyciela prywatnego znieważył go, a także naruszył jego nietykalność cielesną poprzez szturchanie i popychanie oraz uderzanie go w rękę" - argumentuje we wniosku mecenas Filip Wołoszczak.