Sejm odrzucił poprawki Senatu ws. czternastej emerytury

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej tak zwaną "czternastą emeryturę". Oznacza to, że ustawa trafi do prezydenta w kształcie uchwalonym przez posłów.

