14. emerytura. Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent

"Przyjęcie przez Sejm ustawy o tzw. czternastej emeryturze to bardzo dobra wiadomość dla polskich emerytów, których bezpieczeństwo finansowe jest niezwykle ważne" - oceniła w rozmowie z PAP minister rodziny i polityki społecznej. "Czternasta emerytura to ogromne wsparcie dla dużej grupy emerytów i rencistów - ma ona trafić do 9,1 mln osób" - podkreśliła Marlena Maląg. Koszt wypłaty świadczenia szacowany jest na 11,4 mld zł.