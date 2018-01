Sędziowie krytykują nową ustawę o KRS i Sądzie Najwyższym. Treść "ostra i wyrazista"

"To demonstracyjne lekceważenie oraz szkalowanie sędziów przez najwyższych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej". Tak Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego pisze o nowej ustawie dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa i SN.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Jeden z użytkowników Twittera porównuje uchwałę ZO Sędziów SN do pożegnania. "Brzmi jak pożegnanie. Uznanie za poparcie zachowania niezależności i niezawisłości. Apel o uszanowanie decyzji każdego sędziego, który według nowej ustawy SN zmuszony do decyzji ws. pozostania lub odejścia"

Sprzeciw budzi fakt, że od tej pory to Parlament będzie wybierał piętnastu sędziów do składu Rady. W projekcie jest poprawka, wedle której część kandydatów na sędziów do KRS mają wskazywać kluby opozycyjne.

Ustawa o Sądzie Najwyższym, którą w grudniu podpisał prezydent Andrzej Duda zakłada m.in. przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat (z możliwością przedłużenia przez prezydenta), utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników (do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych) oraz badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów.