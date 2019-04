Sędzia miał znieważyć „wodza”

Sąd dyscyplinarny zajmie się sprawą sędziego z Gliwic, który zestawił na Twitterze zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego i Włodzimierza Lenina – informuje „Gazeta Wyborcza”. Wnioskował o to rzecznik dyscyplinarny powołany przez Zbigniewa Ziobrę.

Zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik skierował sprawę wpisu do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W uzasadnieniu wniosku o rozpoznanie sprawy Radzik podał, że "sędzia znieważył prezesa PiS-u zestawiając jego zdjęcia z fotografią zbrodniczego przywódcy Rosji Sowieckiej”.

To zdaniem rzecznika naruszenie godności urzędu sędziego i zasad etyki oraz znieważenie za pomocą środków masowego przekazu. Nie wiadomo jakiej kary dla sędziego domaga się rzecznik dyscyplinarny – podaje "GW".

Wcześniej sprawę wpisu sędziego Pawła Strumińskiego do gliwickiej prokuratury zgłosiło stowarzyszenie Ogólnopolski Komitet Obrony Przed Sektami i Przemocą. Prokurator Renata Szołtysek nie dopatrzyła się złamania prawa przez sędziego i odmówiła wszczęcia postępowania. W uzasadnieniu prokurator podała, że znieważenie ściga się z oskarżenia prywatnego, a takiego nie złożył Jarosław Kaczyński.

Sam sędzia Paweł Strumiński zwracał uwagę, że jego wpis wyrwano z kontekstu, by go zdyskredytować. Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach kilka miesięcy temu zamieścił zestawienie zdjęć Jarosława Kaczyńskiego i Włodzimierza Lenina dodają komentarz „wódz” i emotikonę, która sugerowała, że to żart. Po pewnym czasie wpis został usunięty.