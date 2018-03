Scheuring-Wielgus uderza w Kaczyńskiego. Mazurek staje w obronie prezesa

Prezes Jarosław Kaczyński zawsze może liczyć na Beatę Mazurek. Tak było i tym razem, kiedy posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus nazwała go "przestraszonym, starszym panem". - Te chore wynurzenia nie są nawet zabawne - skwitowała rzeczniczka PiS.

- Podeszłam do niego, a on mówi, że ode mnie prezentu nie przyjmie. Odpowiedziałam, że mnie to nie obchodzi, i wręczyłam mu konstytucję. Przez moment mogłam mu się przyjrzeć z bliska. Zobaczyłam przestraszonego starszego pana, któremu drży każdy mięsień twarzy. Jego mit upadł. Nie mam potrzeby już go więcej spotykać - mówiła o Kaczyńskim Scheuring-Wielgus.