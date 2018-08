Saperzy neutralizują bomby w Kołobrzegu. Tacy specjaliści jeszcze długo będą mieli co robić

Saperzy unieszkodliwiają bomby lotnicze znalezione na dnie morza w Kołobrzegu. Ewakuowano pobliskie osiedle i wiele kilometrów plaży. Każda taka akcja jest niebezpieczna, ale profesjonalne podejście ma zapobiec tragedii.

W Bałtyku znaleziono 3 bomby lotnicze z czasów drugiej wojny światowej. Każda z nich waży ok. 200 kilogramów. Policja, w porozumieniu z wojskiem, ewakuowała okolicę w promieniu wielu kilometrów i pozamykała drogi. Doświadczony saper w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że żołnierze dmuchają na zimne.

Detonacja bomb na dnie Bałtyku nie wchodziła w grę. Wojskowi podkreślają, że eksplozja w wodzie jest znacznie silniejsza niż na otwartej przestrzeni, a do tego byłaby niszczycielska dla środowiska.

- To jest działanie z narażeniem życia – mówi Wirtualnej Polsce gen. broni w stanie spoczynku Henryk Tacik, były szef wojsk inżynieryjnych i były dowódca operacyjny sił zbrojnych RP. - Taka bomba może wybuchnąć w każdej chwili, od każdego uderzenia, ale saperzy są świetnie wyszkoleni i potrafią określić, jak bardzo dane niewybuchy są niebezpieczne i co im może grozić. Odpukać, do tej pory nie było przypadku, w którym saperzy sami sobie zagrozili.