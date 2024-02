Sanki i narty nie dla Żydów. Wybuchł skandal w Alpach. "To mnie szokuje"

- Jest to niewątpliwie dyskryminacja - stwierdził Jonathan Kreutner, prezes Związku Gmin Żydowskich. - To mnie szokuje. To naprawdę nowy poziom śmiałości - dodał. Według niego jest to przejaw antysemityzmu i zbiorowego karania określonej grupy osób odwiedzających górski kurort ze względu na ich pochodzenie.