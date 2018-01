Samolot musiał zawrócić z powodu awarii toalety. Leciało nim ponad 60 hydraulików

Samolot norweskich linii lotniczych ze 186 pasażerami na pokładzie miał lecieć z Oslo do Monachium. Po pół godzinie lotu maszyna zawróciła. Już wiadomo, co się tam wydarzyło.

- To prawda, że lot DY1156, który miał lecieć z Oslo do Monachium, musiał zawrócić. Powodem była awaria toalet na pokładzie. Samolot musiał krążyć nad Hedmark, by pozbyć się paliwa i móc bezpiecznie wylądować - portalowi dagbladet.no - rzeczniczka linii lotniczych Fatima Elkadi.