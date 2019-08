Samochód dachował na A2. Dwie osoby ranne

Samochód osobowy dachował na autostradzie A2 na trasie Warszawa-Łódź na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki. Dwie osoby zostały ranne.

Tuż po godz. 9:00 na autostradzie A2 dachował samochód osobowy. Dwie ranne osoby otrzymały pomoc medyczną. Ich życiu nic nie zagraża. Do zdarzenia doszło na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki. Co najmniej jeden pas ruchu jest zablokowany.

W tym rejonie utworzył się już spory korek. Utrudnienia w obu kierunkach mogą potrwać dwie godziny. Na jezdni, gdzie nie doszło do wypadku, kierowcy zwalniają, by zobaczyć, co się stało. To powoduje dodatkowe utrudnienia.