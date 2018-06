S3. Pijany i z zakazem jechał pod prąd. Wjechał w tira

Policja chce tymczasowego aresztowania 34-latka, który mimo sądowego zakazu prowadził auto. W dodatku robił to w stanie nietrzeźwym i... niezgodnie z kierunkiem jazdy. W efekcie zderzył się z tirem.

Do wypadku doszło w czwartek nad ranem na 160. kilometrze trasy szybkiego ruchu S3 . Kierujący audi wjechał na drogę "pod prąd" i zderzył się czołowo z tirem. Towarzyszący kierowcy osobówki pasażer trafił do szpitala z obrażeniami ręki.

Zdaniem policji sprawca nie zauważył oznakowania i zamiast na Sulechów, wjechał pod prąd na pas w kierunku Świebodzina. To zdarza się przy dwóch promilach alkoholu w wydychanym powietrzu - a właśnie tyle wykazało u niego badanie alkomatem. Ponadto miał sądowny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Sprawca odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu i niestosowanie się do wspomnianego zakazu. Policjanci wystąpili do Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina o skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.