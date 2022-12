Jedni chcą płacić rolnikom za ochronę klimatu, inni chcą karać za jego niszczenie. Lepszy kij czy marchewka?

Żywność jest głównym towarem eksportowym w Nowej Zelandii, dlatego rolnictwo jest bardzo ważnym elementem gospodarki. Jego rozwój odbywa się jednak kosztem środowiska i klimatu. W kraju zamieszkałym przez zaledwie 5 mln ludzi jest ok. 10 mln sztuk bydła mięsnego i mlecznego oraz 26 mln owiec, a emisje z rolnictwa odpowiadają za około połowę emisji gazów cieplarnianych Nowej Zelandii. Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do połowy wieku, co jest oficjalnym celem rządu, obecny model rolnictwa trzeba więc zmienić.