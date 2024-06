Wybuch w Poznaniu. Dwie osoby ranne

Strażacy poinformowali, że we wtorek przed południem prowadzili interwencję na poznańskiej Starołęce.

- Ja byłam w kamienicy obok, to aż mi szyby latały... chwila grozy - relacjonowała następna osoba na portalu społecznościowym.

Według zgłoszenia do ratowników i nieoficjalnych informacji, które przekazał czytelnik portalu wiescizokolicy.pl, doszło tam do wybuchu butli z gazem do samochodów LPG. Następnie zaczął palić się samochód.