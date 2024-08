Data powstania nie była przypadkowa. Chciało tego nie tylko wojsko

Warszawa kipiała pragnieniem zemsty. Polityczne i wojskowe decyzje to jedno. Ale mieszkańcy miasta też rwali się do boju. Sebastian Pawlina tłumaczy, dlaczego potężna fala wzburzenia dała o sobie znać właśnie w lecie 1944 roku. I jakie kluczowe wydarzenie na froncie wschodnim przyczyniło się do wybuchu Powstania Warszawskiego.