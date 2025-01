Podczas egzaminu docisnął gaz na czerwonym i wyłamał szlaban

Co powinien zrobić kierowca? W momencie, w którym zapory na przejeździe zaczynają się zamykać, nie mamy prawa za nie wjechać. Jeśli jednak zakaz zostanie złamany, w takich niebezpiecznych sytuacjach kluczowe jest szybkie działanie.

Wyłamanie szlabanu traktowanie jest jako wykroczenie. Wiąże się to z grzywną, której wysokość zależy od okoliczności jego popełnienia. Mandat za uszkodzenie rogatki może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych plus koszty naprawy szlabanu. Za samo wjechanie na przejazd w nieodpowiednym momencie kierowca może spodziewać się aż 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.