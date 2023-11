Kamienica jak z horroru. Mieszkańcy: Prezydent głaszcze kota, a nas ma gdzieś

- Interweniowaliśmy u pana Sebastiana Lorenca, ale bezskutecznie. Przecież tu przechodzi przez podwórko rura ciepłownicza, można by podłączyć ogrzewanie, wnioskujemy o to, ale nikt z miasta nie chce się tego podjąć. A my mamy zakładać ogrzewanie elektryczne na własną rękę i koszt. Nam nawet nie pozwalają wykupić tych mieszkań. W zimie siedzimy w jednym pokoju, jesteśmy zamknięci, nie wspomnę o tym, jak rano trzeba wstać do łazienki. Masłem pani chleba nie posmaruje, bo tak jakby pani z lodówki wyjęła. A na opłaty wydajemy 900 złotych miesięcznie. I nam się jeszcze wmawia, że wybrzydzamy. Bo mieszkańcy Śródmieścia to przecież "plebs".