Oscarowe porażki. Nagrodzone filmy, o których nikt nie pamięta

"Jak zostać królem", 2010

Ponownie wybór Akademii Filmowej nie podbił serc widzów, którzy chętniej wracają do "Czarnego łabędzia" Darrena Aronofsky’ego, "Incepcji" Christophera Nolana, "Fightera" Davida O. Russella czy "The Social Network" Davida Finchera. Oscara za najlepszy film przyznano jednak filmowi "Jak zostać królem" - dramatowi o brytyjskim monarsze Jerzym VI, który przez jąkanie ma problem z występami publicznymi. Biograficzny obraz z Colinem Firthem, Heleną Bonham Carter i Geoffreyem Rushem to prawdziwy popis aktorski, ale to za mało, żeby przejść do historii.