Wybuch gazu, który zamienił dom w stertę gruzu, nie był przypadkowy. 41-latka odpowie za zabójstwo dwóch osób

Anna T. podczas przesłuchania nie przyznała się do winy. Wyjaśniała, iż chciała zapalić palnik kuchenki, aby zaparzyć sobie herbatę. Tłumaczyła, że nie wie, co się stało, gdyż znalazła się pod gruzami budynku, do tego nie pamięta nic z poprzedniego dnia. Jej zeznania jednak nie są spójne ze zgromadzonym materiałem dowodowym, dlatego też śledczy postanowili o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Jak wskazują, kobieta nie mogła nie czuć, iż przez kilka godzin ulatnia się gaz.