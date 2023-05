Uwaga na fałszywą stronę lubelskiego szpitala. "Jest wykorzystywana do operacji dezinformacyjnej rosyjskich służb"

– Na fałszywej stronie zamieszczono artykuł, który zawiera treści dezinformujące. Przekaz sugeruje, że do polskiego szpitala przywieziono zwłoki bojowników z białoruskiego Pułku im. K. Kalinowskiego, którzy wsparli Ukrainę i zginęli. Fałszywy tekst zawiera również sugestię, że władze wojskowego szpitala (a więc władze państwowej instytucji) popierają działania pułku Kalinowskiego. Ma to sugerować, że państwo polskie legitymizuje działania ww. oddziału. Rosjanie prezentują fałszywą treść w kontekście zdobycia przez wojska rosyjskie Bachmutu, sugerując, że "do Polski trafili polegli pod Bachmutem". Trwa promowanie tego kłamstwa na rosyjskich portalach oraz w mediach społecznościowych – informuje Stanisław Żaryn.