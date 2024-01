Ukradną ci tożsamość. Nowy sposób na ataki na Facebooku

Zespół CERT Polska ostrzega przed phishingiem, mającym na celu wyłudzenie danych logowania do kont na Facebooku. Przestępcy wykorzystują już przejęte konta do publikowania postów z fałszywymi informacjami. Zazwyczaj fałszywe linki pojawiają się na Facebooku na przejętych przez przestępców kontach. Dodane są do nich szokujące treści w postaci zdjęć i opisów, zachęcające do kliknięcia. Linki prowadzą jednak do fałszywych treści oraz domen.