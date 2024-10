Trwa obława. Ujawniono, jak uciekł

Na razie Służba Więzienna nie wypowiada się na temat szczegółów sprawowanego nadzoru nad niebezpiecznym mężczyzną, ani też dlaczego strażnikom nie udało się go upilnować. Nie wiadomo dokładnie, ile czasu minęło od momentu ucieczki Bartłomieja Blachy ze szpitala do zauważenia tego faktu. Pewne jest jednak, że działania kontrolne w tej sprawie wszczął Centralny Zarząd Służby Więziennej. Jednocześnie całe zdarzenie sprawdza także Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Wszczęła ona dochodzenie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez strażników, których zadaniem było pilnowanie mężczyzny. Jeśli okaże się, że to oni zawinili, wówczas będzie im grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.