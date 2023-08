Tragiczny pożar domu. W płomieniach zginął niepełnosprawny mężczyzna

Jak przekazano portalowi Lublin112, ofiarą pożaru jest 77-latek. Był on osobą o ograniczonej możliwości poruszania się, na co dzień korzystał z wózka inwalidzkiego. Służby ratunkowe zaznaczają, że wbrew pojawiających się informacjom, w budynku nie doszło do wybuchu butli z gazem.