Szpiegowali dla Rosji. Ukrainiec i Białorusin stanęli przed sądem

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działania na rzecz obcego wywiadu i przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiono łącznie 16 osobom: 10 obywatelom Ukrainy, 5 obywatelom Białorusi i jednemu Rosjaninowi. Większość z nich to młode osoby w wieku od 17 do 23 lat. Zatrzymani podjęli decyzję o złożeniu wniosku o dobrowolne poddanie się karze. W grudniu ub.r. 14 z nich zostało skazanych na kary od 13 miesięcy do 6 lat więzienia. Do tego dochodzą grzywny w wysokości od tysiąca do 15 tys. zł oraz utrata osiągniętych w wyniku przestępczych działań korzyści finansowych.