Służby postawione w stan gotowości. Po odnalezieniu bomby szykuje się ewakuacja 14 tys. mieszkańców

Za zabezpieczenie terenu, na którym znajduje się niewybuch odpowiada Policja, zaś za przeprowadzenie akcji ewakuacji mieszkańców Miasto, na podstawie decyzji Dowódcy Patrolu Saperskiego. W związku z tym, że niewybuch znaleziono w rejonie ul. Wrońskiej, to ewakuacja dotyczy mieszkańców i mieszkanek okolicznych ulic. Granicę strefy ewakuacji wyznaczają ulice oraz rzeki: od zachodu rzeki Bystrzyca i Czerniejówka do ul. Pawiej, od południa ul. Pawia i Długa, od wschodu ul. Krańcowa, Witosa i ul. Krzemionki oraz Przyjaźni do rzeki Bystrzycy. Strefę ewakuacji przedstawia załącznik graficzny.