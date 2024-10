Masowe szczepienia zwierząt. Kolejne przypadki groźnej choroby

Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o brązowo-zielonym kolorze. Nie jest ona przeznaczona do szczepienia zwierząt domowych, więc może spowodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę. Tu ważna informacja dla grzybiarzy: szczepionki nie wolno dotykać, a jeżeli przypadkiem się to już uczyni, wówczas należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem oraz skontaktować się z lekarzem.