Końskowola: wstrząsający widok w opuszczonym gospodarstwie

- Na miejsce został wezwany weterynarz, który określił dobrostan żywych zwierząt jako niezagrażający ich egzystencji. Zwierzęta miały zapewnioną wodę i pożywienie. Problemem było natomiast dotarcie do współwłaścicielki posesji, odpowiadającej za trzymane tam zwierzęta. Po sprawdzeniu kilku adresów, funkcjonariusze dotarli do kobiety i przywieźli ją na posesję. Po otwarciu przez nią drzwi do budynku mieszkalnego, policjanci sprawdzili obiekt, nie ujawniając innych zwierząt – wyjaśnia komisarz Ewa Rejn – Kozak.