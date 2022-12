Kierowca busa, który potrącił 14-latkę, usłyszał zarzuty. Mężczyzna nie przyznaje się do winy

W poniedziałek do prokuratury doprowadzony został 48-letni Grzegorz P. To kierowca busa, który w piątek rano w Żabiej Woli potrącił 14-latkę. Mężczyzna miał zostać przesłuchany przez śledczych, jednak odmówił on składania jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie, do niczego się też nie przyznał.