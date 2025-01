Rozbili gang. Kradli towar za ponad milion zł

W 2023 policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wpadli na pierwszy trop działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się włamaniami do kontenerów i fabrycznie nowych samochodów transportowanych drogą kolejową. Następnie okradali je. Policjanci zatrzymali 8 mężczyzn w wieku od 31 do 49 lat . W ręce kryminalnych wpadła także 39-letnia kobieta , która usłyszała zarzuty paserstwa.

Sprawcy działali w zorganizowany i zawsze podobny sposób. Obserwowali składy pociągów towarowych, typując te, które mogły przewozić wartościowe i łatwe do "upłynnienia" artykuły. W dogodnym momencie wchodzili na wagony przewożące kontenery, a następnie włamywali się do nich. Okradali także przewożone na platformach nowe samochody, z których demontowali ich wyposażenie, jak np. koła czy poduszki powietrzne. Wyjmowane towary wyrzucali na nasypy kolejowe, skąd inni członkowie grupy podejmowali je i przewozili do swoich "magazynów". Następnie z pomocą paserów spieniężali je, a zyskami się dzielili.