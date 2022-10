Romans oficerów zagroził bezpieczeństwu brytyjskiego systemu odstraszania nuklearnego

Stone nie zameldował o tym, że otrzymał wiadomość z poufnymi informacjami, chociaż wiedział, że ma taki obowiązek. Rzecz jasna, gdyby to uczynił ich romans wyszedłby na jaw (co i tak się stało). Stone odpowiedział na wiadomości od Brook, ale nawet prywatnie nie zwrócił jej uwagi na to, że złamała przepisy.