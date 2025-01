Tragedia w Nasławicach. Jeden mężczyzna nie żyje, drugi trafił do szpitala

W sobotę ok. godziny 12:20 strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch nieprzytomnych mężczyznach znalezionych w jednym z domów.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej z JRG Sandomierz oraz ochotnicze straże pożarne z Krobielic i Klimontów. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do ewakuacji poszkodowanych na zewnątrz budynku. Niestety u jednego z mężczyzn stwierdzono zatrzymanie krążenia.

Pomimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Drugi mężczyzna, również nieprzytomny, został podłączony do tlenu i przewieziony do szpitala.