Pobił lekarza weterynarii, bo odmówił uśpienia jego psa

– 33-latek na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego usłyszał już zarzuty dotyczące zmuszania przemocą lekarza weterynarii do określonego zachowania oraz narażenia jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku objął podejrzanego policyjnym dozorem połączonym z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności – dodała mł. asp. Paulina Harabin.