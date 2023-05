Pijana matka uwięziła córkę w tapczanie. W domu trwała libacja

Policjanci z Kielc po otrzymaniu informacji o tym, że pijana matka zajmuje się dzieckiem, pojechali do wskazanego mieszkania. Po otwarciu drzwi przez ślusarza weszli do środka, gdzie zastali 5 pijanych osób. W trakcie interwencji mundurowi odkryli w tapczanie uwięzioną dziewczynkę. Okazało się, że to córka pijanej 32-latki.