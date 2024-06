Dramatyczna interwencja. Wyrzucił psa przez okno, kota próbował upiec

– W jego lokalu, pod łóżkiem policjanci znaleźli ukrywającego się rannego i wystraszonego kota, którego mężczyzna zamknął w nagrzanym piekarniku. Zwierzę ocalało dzięki reakcji obecnej tam kobiety. Policjanci umieścili kota w transporterze i wynieśli go przed blok, gdzie go napoili. Zwierzę trafiło do schroniska – przekazała kom. Paulina Onyszko, rzecznik prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.