Ciężarówka spadła ze skarpy. Z pojazdu nic nie zostało

Do wypadku doszło we wtorek, przed godz. 15.00 w miejscowości Leszczawa Dolna. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący składem pojazdów przewożących drzewo, jadąc w kierunku Birczy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Przebijając bariery energochłonne, spadł ze skarpy. Następnie pojazd dachował, a finalnie zatrzymał się na polu, gdzie stanął na kołach.