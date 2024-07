Brutalny atak kibiców. Bili pięściami i kopali 17-latka

Do zdarzenia doszło w katowickiej dzielnicy Załęże. Wczesnym rankiem 17-letni chłopak jechał tramwajem na praktyki zawodowe do Chorzowa. Na jednym z przystanków wsiadło do tramwaju trzech młodych mężczyzn, którzy osaczyli 17-latka i zmusili go do wyjścia z tramwaju.