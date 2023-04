29-latka oferowała 30 tysięcy złotych za zabicie swojego męża

– Jak się okazało 29-letnia kobieta, chodząc po sklepie, szukała osoby, która by zabiła jej męża. Oferowała za to 30 tysięcy złotych. Kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego czynu, przekazała nawet część obiecanej kwoty. Dzięki reakcji świadka tego zdarzenia i poinformowania odpowiednich służb do zabójstwa nie doszło – przekazała policja.