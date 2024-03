Chcą sprzedać wszystkie lotniska w kraju. Mają ważne powody

Co ciekawe, przygotowania do sprzedaży egipskich lotnisk trwają od końca ubiegłego roku. W październiku 2023 w obecności premiera Mustafy Madbuliego, Egyptian Airports Company podpisała umowę ramową z China General Architectural Engineering Company Limited na rozbudowę międzynarodowego lotniska w Hurghadzie. Koszt to 300 milionów dolarów.