Seniorzy z dobrą pamięcią mają znacznie większe neurony. Nie cierpią też na Alzheimera

Zapewne każdy z nas chciałby cieszyć się dobrą pamięcią i sprawnym umysłem również w jesieni swojego życia. Wydaje się, że część ludzi ma w tym kierunku większe predyspozycje biologiczne. Choć z wiekiem większość ludzi doświadcza osłabienia funkcji poznawczych, to w nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Journal of Neuroscience", naukowcy zidentyfikowali tzw. superstaruszków czy superseniorów, czyli osoby w wieku powyżej 80 lat z wyjątkowo dobrą pamięcią, co najmniej tak dobrą, jak osoby od 20-30 lat młodsze. Naukowcy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego się tak dzieje.