Największe średniowieczne plagi. Mogli się tylko modlić

Co prawda wymyślono już dość skuteczne rozwiązanie w postaci oddzielającej budynki ściany z kamienia, ale na to mogli sobie pozwolić tylko bogaci. I choć wiadra z piaskiem oraz cebry z wodą były w stanie zdusić w zarodku wiele pożarów, to jednak w momencie gdy zajęły się już meble, piętra i drewniane ścianki działowe, pozostawało tylko modlić się, ewentualnie w żywym łańcuchu podawać wiadra z wodą. Te sposoby były mniej więcej równie skuteczne.