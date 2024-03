Wtargnęła na ulicę. 14-latka potrącona

Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej niedaleko sklepu Żabka i bloku przy ul. Michałowicza 50. Jak podaje lokalny portal bielskiedrogi.pl, w pobliżu nie ma przejścia dla pieszych i jest to miejsce, w którym dochodzi do częstych wtargnięć pieszych pod koła. Tak było i w tym przypadku.