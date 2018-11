Rzymkowski: trudno powiedzieć z kim maszerowałem. Chyba z narodowcami

Poseł Unii Polityki Realnej wziął udział w Marszu Niepodległości, jednak nie ma pewności, czy maszerował razem z narodowcami, czy w "rządowej" części pochodu. Wiceprezes UPR podkreśla, że marsz przebiegł w spokojnej atmosferze, czego nie zmieniają pojedyncze wybryki.

Poseł UPR potępił rasistowskie symbole oraz udział włoskich faszystów w marszu, ale podkreślił, że osoby zachowujące się niegodnie podczas demonstracji, stanowiły margines. - Tak jak jedziemy tramwajem i jest kieszonkowiec i kradnie. Nie możemy powiedzieć, że wszyscy jeżdżący tramwajami są kieszonkowcami. (...) Uważam że tego typu hasła nie powinny padać i niektórzy organizatorzy nie dorośli do tego, że nie rozumieją, że to nie przystoi. To też powód, dla jakiego wielu Polaków nie uczestniczy w Marszu Niepodległości - ocenił.