Rzeź lisicy i jej młodych. Myśliwi nie znali litości

Zdjęcie zastrzelonej lisicy z młodymi trafiło na facebookowy profil Ludziom Przeciw Myśliwym i wywołało wściekłość internautów. Aktywiści piszą, że to jedno z wielu dzieł "sadystów - zwyroli" i apelują o "walkę ze złem".

"Na zabitych maleńkich ciałkach i na ich zabitej mamie [myśliwi – red.] układają dla zabawy świerkowe gałązki, twierdzą, że to tradycja. My twierdzimy, że to sadyzm!" – czytamy w poście obrońców dzikich zwierząt. Fotografia jest wstrząsająca, sam post również. A wynika z niego, że myśliwi strzelają jak popadnie, nie bacząc nawet na wiek swoich ofiar. Tak giną małe lisy, dziki czy norki, giną też ich matki i ciężarne samice. "Mamy na to dowody" – zaznaczają aktywiści.