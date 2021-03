Rzeszów. Konrad Fijołek kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta miasta

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się 9 maja i są pokłosiem rezygnacji wieloletniego włodarza miasta Tadeusza Ferenca. Dotychczasowy prezydent "namaścił" na swoje stanowisko wiceministra sprawiedliwości Michała Warchoła z Solidarnej Polski. Prawo i Sprawiedliwości popiera dotychczasową wojewodę Ewę Leniart. Teraz do stawki dołącza Konrad Fijołek.

- O każdym z liderze opozycji tu stojących mogę mówić dobrze, w ostatnich dniach rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy tu razem - mówił Konrad Fijołek. Borys Budka podczas konferencji powiedział, że liczy, iż zwycięstwo w Rzeszowie będzie przyczynkiem do "odbicia całego kraju". Z kolei Szymon Hołownia mówił, że do poparcia Fijołka w wyborach skłonił go szereg spraw.