Rzecznik TSUE: polskie prawo dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE

Według Komisji Europejskiej taki model jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej i jesienią 2019 roku wniosła do TSUE skargę.

Rzecznik generalny Ewgeni Tanczew przypomniał, że w styczniu 2020 roku KE wystąpiła też do TSUE o nakazanie Polsce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN do czasu wydania wyroku Trybunału. W kwietniu 2020 r. TSUE przychylił się do tego wniosku.