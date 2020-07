Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę tzw. procesu brzeskiego

Celem kasacji jest nie tylko przywrócenie dobrego imienia skazanych, ale również podkreślenie, że bez względu na to, kto rządzi, złamanie prawa powinno zostać rozliczone, nawet po wielu latach. Chodzi również o zminimalizowanie kolejnych nadużyć prawa, po to, by osiągnąć zamierzone cele polityczne.

Adam Bodnar złożył kasację do Sądu Najwyższego

Rzecznik zaskarżył do SN wyrok Sądu Apelacyjnego, któremu zarzucił rażące naruszenie prawa, w tym Konstytucji z 1921, polegające m.in. na uznaniu publicznej działalności politycznej oskarżonych za niepodlegającą ochronie prawnej czy uznaniu, że do stwierdzenia „spisku” wystarczy porozumienie co do dokonania zbrodni stanu.