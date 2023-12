Rzecznik praw obywatelskich pod obstrzałem PiS w sprawie mediów publicznych. "Do roboty"

Jego wpis na platformie X zawiera też komentarz, który ma przekonać, że ten apel to głos w obronie Polaków. "Działania Tuska i pułkownika Sienkiewicza to łamanie konstytucji i pozbawienie obywateli dostępu do mediów, na które płacą abonament. Ostatnie zdanie nie pozostawia wątpliwości, co ma teraz zrobić rzecznik praw obywatelskich. "Do roboty!" - huknął Błaszczak.