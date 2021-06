Rząd wstrzymał szczepienia pierwszą dawką AstraZeneca. Znamy powód

- Z racji tego, że AstraZeneca była w swoich dostawach nieregularna i nieprzewidywalna, a to powodowało dużo zamieszania z przepisywaniem na nowe terminy osób zapisanych na szczepienie Astrą, a także dlatego, że chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mieli szczepionki na drugie dawki, wstrzymaliśmy szczepienia pierwszą dawką AstraZeneki. Wszystko, co dostajemy, przeznaczamy na drugie dawki. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy ok. 800 tys. dawek. W tym tygodniu otrzymamy ok. 250 tys. Jesteśmy przygotowani, że będziemy realizować szczepienia tak, by dla nikogo nie zabrakło - mówi nam Michał Kuczmierowski.