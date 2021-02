Rybnik. Mimo obostrzeń otworzyli klub. Sanepid ruszył do akcji

Poszkodowanych zostało dwóch policjantów, uszkodzono dwa radiowozy. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 30, 44 lat i 48 lat, którzy w ramach policyjnego dochodzenia usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, a jeden także znieważenia funkcjonariuszy. Wylegitymowano ponad 200 osób. Policjanci asystowali sanepidowi przy doręczaniu decyzji o zamknięciu i wezwali gości do opuszczenia klubu .

Rybnik. Sanepid prowadzi trzy postępowania

Jak powiedział w poniedziałek śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, decyzja o zamknięciu lokalu to finał trzykrotnych prób przeprowadzenia w tym miejscu czynności kontrolnych. - Za każdym razem właściciele odmawiali współpracy, nie dopuszczali do przeprowadzenia kontroli sanitarnej, informując że odbywa się tam zebranie partii przedsiębiorców lub jest to impreza prywatna - wskazał dyrektor Hudzik.