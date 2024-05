Rozróba w Bydgoszczy. Znany filmowiec ma zapłacić 159 tys. zł

Był trzykrotnie nominowany do oscarów za zdjęcia: w 2011 r. ("Czarny łabędź), 2019 r. ("Narodziny gwiazdy") i 2024 r. ("Maestro"). Poza tym jest autorem zdjęć do paru innych produkcji, które zdobyły nominacje do oscarów ("Wieloryb", "Straight Outta Compton", "Requiem for a Dream"), a także bardzo znanych hitów kinowych ("Ptaki nocy", "Venom", "Zakładnik z Wall Street", "Noe: Wybrany przez Boga", "Kowboje i obcy", "Nigdy nie umieraj sam", "Gothika", "Telefon").